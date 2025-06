Un talento calabrese ai vertici dell’ingegneria dei trasporti | Marisdea Castiglione protagonista al symposium internazionale di Okinawa

Dalla Calabria all’Okinawa, il talento calabrese si distingue a livello globale. Marisdea Castiglione, giovane ricercatrice di Rende, ha portato l’eccellenza italiana nel campo dell’ingegneria dei trasporti, intervenendo come relatrice al prestigioso symposium internazionale. La sua storia è un esempio di perseveranza e successo che testimonia come le menti brillanti calabresi siano pronte a conquistare il mondo. La sua esperienza ispira a credere nel valore della ricerca e delle opportunità nel Sud Italia.

Ha portato l’eccellenza della ricerca italiana fino in Giappone, al prestigioso symposium internazionale di Okinawa, dove è intervenuta come relatrice in rappresentanza dell’Università Roma Tre. Marisdea Castiglione, giovane ricercatrice originaria di Rende (Cosenza), è uno dei tanti esempi di talento calabrese che, costretto a cercare altrove le opportunità mancate al Sud, oggi brilla sulla scena accademica internazionale. Laureata con il massimo dei voti in Ingegneria dei Trasporti presso l’ateneo romano, Marisdea ha poi vinto il concorso per il dottorato di ricerca nella stessa università, dove prosegue il suo percorso tra didattica e ricerca. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it