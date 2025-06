Un successo gli ICT Days di Unipi | opportunità per oltre 400 studenti

Un successo straordinario gli ICT Days dell’Università di Pisa, che hanno aperto nuove prospettive professionali a oltre 400 studenti e laureati. Due giornate ricche di incontri, innovazione e opportunità concrete per entrare nel mondo dell’Information and Communications Technology. Le sessioni di presentazione delle aziende hanno infatti acceso l’entusiasmo e la curiosità di giovani talenti pronti a fare il salto nel mercato del lavoro. Un’occasione imperdibile per crescere e connettersi con il futuro.

Pisa, 27 giugno 2025 - Sono 407 i partecipanti – tra studenti e laureati – che il 25 e il 26 giugno hanno partecipato alle due giornate degli “ICT Days”, l’iniziativa dedicata alle opportunità di lavoro offerte dalle aziende del settore dell’Information and Communications Technology organizzata dal Career Service dell’Università di Pisa. Al mattino le aziende hanno tenuto brevi sessioni di presentazioni volte a far conoscere il settore, le innovazioni e le opportunità professionali, mentre nel pomeriggio si sono i tenuti i colloqui conoscitivi presso gli stand aziendali. I ragazzi e le ragazze hanno potuto rispondere a 91 offerte di lavoro – quasi tutte a tempo indeterminato – proposte dalle aziende, non solo per profili STEM ma anche economici e umanistici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un successo gli "ICT Days" di Unipi: opportunità per oltre 400 studenti

Sono in arrivo gli ICT Days organizzati dal Career Service Unipi per far incontrare studenti e laureati dell'Ateneo pisano con le aziende del settore dell’Information and Communications Technology. Il 25 e il 26 giugno, appuntamento alle Officine Garibaldi Vai su Facebook

