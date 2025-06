Un rosso da 5,7 milioni di euro per Chiara Ferragni | i bilanci delle sue società

Chiara Ferragni, il volto noto dell’imprenditoria digitale, si trova al centro di un sorprendente capitolo finanziario: un rosso da 57 milioni di euro nel bilancio 2024 delle sue società, T bs Crew e Fenice Srl. Un dato che riflette le sfide di un anno segnato da trasformazioni profonde e strategie di pausa operativa. Ma cosa c’è dietro questa difficile svolta? È il momento di approfondire.

Le società di Chiara Ferragni, la T bs Crew e Fenice Srl, hanno chiuso i bilanci del 2024 con “rosso” complessivo di 5,7 milioni, “coerente con un anno segnato da forti trasformazioni e da una scelta strategica di pausa operativa”, si legge nella nota ufficiale rilasciata dopo l’assemblea di Fenice, cui fanno capo i marchi dell’imprenditrice digitale. Insomma, la situazione è complicata – non è una novità, visto che già a marzo era stata inquadrata la situazione economica del gruppo – e la Ferragni punta al rilancio, arrivando ad utilizzare un gioco di parole che però rimanda al “ piccola Chiara” del monologo di Sanremo: la nuova direzione sarà “più Chiara, più essenziale e più fedele alla personalità imprenditoriale di Chiara Ferragni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Un “rosso” da 5,7 milioni di euro per Chiara Ferragni: i bilanci delle sue società

