Un profondo dolore per i famigliari e gli alunni della professoressa Fatima morta a soli 42 anni Una tragedia che ha colpito tutta la comunità dell’Istituto Alberghiero di Fiuggi

Un dolore immenso scuote la comunità di Fiuggi e Alatri: la scomparsa prematura della professoressa Fatima Moriconi, amata e stimata da tutti. A soli 42 anni, il suo cammino si è interrotto troppo presto, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di studenti, colleghi e familiari. La sua dedizione e il suo sorriso rimarranno impressi nella memoria di chi ha avuto il privilegio di conoscerla. Un grande esempio di passione e umanità che non sarà dimenticato.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un tragico lutto ha colpito la città di Alatri e l’Istituto Alberghiero di Fiuggi con la prematura scomparsa di Fatima Moriconi, una docente di 42 anni, strappata alla vita a causa di una terribile malattia. La sua morte lascia un vuoto profondo nel cuore di chi l’ha conosciuta e apprezzata. Una figura stimata dalla comunità. Fatima Moriconi era conosciuta per la sua dedizione al lavoro e per l’impegno nell’insegnamento. Docente all’Alberghiero di Fiuggi, era molto apprezzata dai colleghi, dagli studenti e da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di lavorare con lei. L’ Alberghiero di Fiuggi ha voluto ricordarla con un post sui social, esprimendo il proprio dolore per la sua scomparsa: “Apprendiamo con profondo dolore della perdita della nostra cara docente Fatima Moriconi, strappata dalla malattia all’affetto dei suoi cari, dei suoi amici e dei suoi studenti e di quanti come tutti noi abbiano potuto apprezzarla e stimarla. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Un profondo dolore per i famigliari e gli alunni della professoressa Fatima, morta a soli 42 anni. Una tragedia che ha colpito tutta la comunità dell’Istituto Alberghiero di Fiuggi

In questa notizia si parla di: anni - fatima - profondo - dolore

«Chicca l'ho voluta e me l'hanno ammazzata, da 11 anni combatto senza tregua. La mia Fatima è un bellissimo dono, ma non sostituirà Fortuna» - Da undici anni, Domenica Guardato affronta una battaglia incessante contro il dolore e il ricordo di un amore perduto, un dono prezioso che il destino ha portato via troppo presto.

Aymane Ed Dafali aveva solo 16 anni. È morto da eroe, dopo essersi tuffato per salvare due persone in difficoltà. È successo ieri al Lido degli Estensi, a Comacchio. Voglio esprimere il mio più profondo cordoglio alla famiglia, agli amici, alla comunità di Castel Vai su Facebook

Insegnante muore a 42 anni: il messaggio di cordoglio dell'Alberghiero di Fiuggi; Alatri/Fiuggi – Si è spenta a 42 anni Fatima Moriconi, comunità in lutto; Il Papa a Fatima: preghiera silenziosa per la pace con dolore.

Fatima Moriconi in Morini, addio a 42 anni: Isola del Liri piange la sua scomparsa - Fatima Moriconi è scomparsa a soli 42 anni presso l’Hospice Casa delle Farfalle. 41esimoparallelo.it scrive

Giornata nazionale delle periferie, "11 anni di impegno e lotta" ispirati da Fortuna Loffredo - La giornata nazionale delle periferie celebra la memoria di Fortuna Loffredo e accende i riflettori sulle sfide e speranze delle aree urbane marginali in Italia. Da notizie.it