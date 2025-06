Un Posto al Sole Whoopi Goldberg si unisce al cast della Soap | Un' idea folle ma anche meravigliosa

Un colpo di scena che fa sognare gli appassionati della storica soap italiana! Durante la presentazione dei palinsesti Rai 2025/2026, Whoopi Goldberg ha sorpreso tutti annunciando il suo ingresso nel cast di Un Posto al Sole. Un’idea folle ma meravigliosa, destinata a portare freschezza e glamour nel cuore di Napoli. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa emozionante novità !

