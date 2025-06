Un Posto al Sole non va in onda Stasera 27 giugno 2025 Ecco perché

Stasera, venerdì 27 giugno 2025, gli appassionati di Un Posto al Sole dovranno attendere ancora un po’. La soap di Rai3 non va in onda, ma non temete: scopriamo insieme le ragioni di questa pausa e cosa ci aspetta al suo posto, per continuare a vivere emozioni e sorprese anche oltre la storica soap.

Questa sera, venerdì 27 giugno 2025, salta l'appuntamento con Un Posto al Sole. Ecco perché e cosa ci sarà al posto della Soap di Rai3. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Un Posto al Sole non va in onda Stasera, 27 giugno 2025. Ecco perché

In questa notizia si parla di: posto - sole - giugno - ecco

Anticipazioni un posto al sole: tutte le puntate da non perdere - Un Posto al Sole continua a incantare il pubblico italiano con trame avvincenti e colpi di scena inaspettati.

Ecco le #Anticipazioni delle nuove puntate di #unpostoalsole in onda dal 30 giugno al 4 luglio 2025 su Rai 3 Vai su Facebook

Un posto al sole, le trame dal 23 al 27 giugno 2025; Un posto al sole, Guido è a pezzi e Mariella lo sostiene: interviene Silvia (e finisce male); Un posto al sole, ecco quello che succede oggi lunedì 9 giugno su Rai 3: Damiano al limite, Giulia delusa, Micaela pronta al contrattacco.

Un Posto al Sole Anticipazioni 26 giugno 2025: Chiara si allea con Gennaro ed è pronta a prendersi la sua vendetta! - Chiara lascerà tutti senza parole e per Marina e Roberto sarà uno smacco senza eguali. Si legge su msn.com

Un Posto al Sole, anticipazioni 26 giugno: Chiara e Gennaro si alleano in segreto per prendersi i Cantieri - IMarina ha fatto un grande errore a proporre il ruolo di socia a Chiara Petrone. Secondo msn.com