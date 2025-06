Un Posto al Sole non è in onda stasera venerdì 27 giugno ma si regala una premio Oscar

Stasera, venerdì 27 giugno, Un posto al sole torna con la puntata 232, ma questa volta si distingue per una sorpresa da Oscar: l’ingresso nel cast di Whoopi Goldberg! La celebre attrice e premio Oscar sarà protagonista di più episodi, regalando ai fan un evento imperdibile. La sua presenza promette emozioni e nuovi colpi di scena, rendendo questa stagione ancora più indimenticabile. Rimanete sintonizzati per scoprire cosa ci riserva questa straordinaria novità.

Durante la presentazione dei palinsesti Rai è arrivato l'annuncio a sorpresa dell'ingresso nel cast di Whoopy Goldberg che sarà in un arco di più episodi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Un Posto al Sole non è in onda stasera, venerdì 27 giugno ma si regala una premio Oscar

In questa notizia si parla di: posto - sole - onda - stasera

Anticipazioni un posto al sole: tutte le puntate da non perdere - Un Posto al Sole continua a incantare il pubblico italiano con trame avvincenti e colpi di scena inaspettati.

Simone Di Pasquale è entrato nel cast di Un Posto Al Sole: ieri è andata in onda la sua prima apparizione. Vai su Facebook

Un posto al sole, perché non va in onda stasera: il motivo e cosa ci sarà al suo posto; Un posto al sole, le trame dal 23 al 27 giugno 2025; Il balletto di Un posto al sole su Rai 3 per colpa di... Sinner.

Un Posto al Sole non va in onda Stasera, 27 giugno 2025. Ecco perché - Salta quindi l’appuntamento con la puntata di cui vi avevamo dato le anticipazioni ma nient ... Da msn.com

Un posto al sole, perché non va in onda stasera: il motivo e cosa ci sarà al suo posto - Non ci sarà stasera il consueto appuntamento con la soap opera televisiva più amata dagli italiani: Un posto al sole. Scrive ilmattino.it