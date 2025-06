Un Posto al Sole | arriva Whoopi Goldberg per festeggiare i 30 anni della soap

Un posto al sole si prepara a celebrare i suoi 30 anni con un ospite d’eccezione: Whoopi Goldberg, Premio Oscar, entrerà nel cast della soap in occasione di questa speciale occasione. Un debutto che promette emozioni e sorprese, portando un tocco internazionale nel cuore della tradizione italiana. Ma qual sarà il suo ruolo e quando potremo vederla in azione? Restate sintonizzati, perché l’attesa sta per finire!

L'attrice Premio Oscar entra nel cast di Un Posto al Sole per festeggiare i 30 anni della serie: ecco quale sarà il suo ruolo e quando la vedremo. Nel cast di Un Posto al Sole sta per arrivare un'attrice Premio Oscar. Durante la presentazione dei Palinsesti Rai svoltasi oggi a Napoli infatti, è stata annunciato un nome internazionale: Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg entra nel cast di Un Posto al Sole Si tratta di una bella novità per la soap più longeva della tv italiana, che il prossimo 21 ottobre 2026 compirà 30 anni e festeggerà proprio con un'ospite d'eccezione. L'amatissima attrice non sarà però una comparsa o una guest star, ma addirittura un "recurring character", cioè un personaggio che comparirà in diverse puntate. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Un Posto al Sole: arriva Whoopi Goldberg per festeggiare i 30 anni della soap

