Un pontino nella banda di poliziotti veri che fingono un controllo e rubano 36mila euro in una casa

Un episodio che lascia senza parole: tra i poliziotti del commissariato Salario Parioli di Roma, un "pontino" si insinua nella banda di veri agenti, fingendo un controllo per poi derubare una coppia di ben 36mila euro. Questa vicenda inquietante smaschera un'ombra di corruzione e tradimento all’interno delle forze dell’ordine, sollevando domande sulla fiducia e la sicurezza della nostra comunità . La verità sta venendo a galla, e il prezzo della fedeltà verrà forse pagato caro.

C’è anche un pontino tra i tre poliziotti del commissariato Salario Parioli di Roma arrestati nei giorni scorsi insieme a un loro complice albanese perchĂ© accusati di aver rubato nell’appartamento di una coppia quasi 36mila euro. Un colpo messo a segno il 27 marzo scorso e denunciato dalle. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

