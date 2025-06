Un patto tra gentiluomini tra Freni e la finanza

In un contesto economico complesso, Freni e la finanza uniscono le forze in un patto tra gentiluomini, puntando a trasformare l’Italia in un terreno fertile per gli investimenti. L’obiettivo è chiaro: creare condizioni favorevoli, non solo parole di rito, ma azioni concrete che risveglino la fiducia e stimolino la crescita. Un’alleanza strategica che potrebbe segnare una svolta decisiva per il nostro Paese, rendendolo più competitivo e resiliente.

Freni e finanza: un patto tra gentiluomini per rilanciare l’economia. Fare dell’Italia un Paese in cui si possa investire “non perché lo dice il governo” ma perché “ci siano le condizioni per farlo”. Un obiettivo ambizioso che il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Federico Freni, fissa come stella polare dell’impegno dell’esecutivo. Le parole . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Un patto tra gentiluomini tra Freni e la finanza

In questa notizia si parla di: freni - patto - gentiluomini - finanza

Freni: "Nuovo Patto Stabilità è conquista italiana"/ "Ottimi il risanamento morbido e gli investimenti" - IlSussidiario.net - Freni: “Ottimi nel nuovo Patto di Stabilità il risanamento morbido e il rilancio degli investimenti” Entrando nel vivo del nuovo patto di stabilità, Federico Freni ci tiene a porre l ... ilsussidiario.net scrive

Freni: "Non c'è alcun definanziamento di opere Pnrr, cambia solo la fonte" - Freni: "Non c'è alcun definanziamento di opere Pnrr, cambia solo la fonte" Il sottosegretario all'Economia, intervisto da Walter Galbiati nell'evento live organizzato da Affari & Finanza: ... Da repubblica.it