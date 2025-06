Un parco che non nasce mai | tutto quello che c’è da sapere sul futuro Pratone di Torre Spaccata

Un parco che non nasce mai: tutto quello che c'è da sapere sul futuro pratone di Torre Spaccata. L’incendio di mercoledì 25 giugno ha riportato i residenti indietro nel tempo, risvegliando ricordi e preoccupazioni. Sono passati dieci mesi dal rogo del 21 agosto che aveva devastato l’area, e la domanda sorge spontanea: quale sarà il destino di questo spazio tanto amato? La risposta si nasconde nelle prossime mosse delle istituzioni e nelle speranze della comunità.

