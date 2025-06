Un nuovo studentato da 200 posti a Ponte Lambro | costa 11 milioni di euro metà la mette il Comune di Milano

A Ponte Lambro, nel cuore di Milano, sorgerà un nuovo studentato da 200 posti letto, un investimento di 11 milioni di euro curato da met224 e promosso dal Comune. Questa residenza universitaria, ricavata dall’immobile storico di via Ucelli di Nemi, offrirà ambienti moderni e funzionali, contribuendo a rilanciare il quartiere e a sostenere la comunità accademica. Un passo importante per elevare l’offerta abitativa e formativa della città.

A Milano sarà realizzato un nuovo studentato da 200 posti letto nel quartiere di Ponte Lambro. L'immobile comunale di via Ucelli di Nemi 23, 24, 25 e 26 sarà completato e riqualificato, per dare vita a una residenza universitaria. La giunta del Comune ha deliberato l'interesse pubblico per la proposta di project financing, presentata da Ge City Srl Impresa Sociale. Oltre a camere singole e doppie, per un totale di 200 posti letto, il progetto dello studentato di Ponte Lambro prevede laboratori per l'inserimento lavorativo e spazi per attività culturali aperte al quartiere. Inoltre, saranno realizzati servizi per la collettività, dal portierato sociale al bar, dalla sala multifunzionale allo spazio per co-working. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un nuovo studentato da 200 posti a Ponte Lambro: costa 11 milioni di euro, metà la mette il Comune di Milano

