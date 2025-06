Un nuovo rumor su Thor 5 potrebbe significare la fine del Dio del Tuono

Un nuovo rumor su Thor 5 accende i riflettori sul futuro del Dio del Tuono nel Marvel Cinematic Universe. Secondo l’insider Daniel Richtman, i Marvel Studios stanno lavorando a “Thor Quest”, un progetto che potrebbe segnare una svolta epocale per il personaggio dopo Avengers: Doomsday. Ma cosa nasconde davvero questa novità ? Resta da scoprire se si tratterà di un’interpretazione innovativa o di un addio epico per il mitico eroe.

Un nuovo rumor sul futuro di Thor nel Marvel Cinematic Universe potrebbe indicare un cambiamento epocale per il Dio del Tuono dopo gli eventi di Avengers: Doomsday. L'insider Daniel Richtman ha rivelato che i Marvel Studios stanno sviluppando un progetto noto come Thor Quest, un titolo che condivide con un libro per bambini del 2023 incentrato sulla prima ricerca di Mjolnir da parte del giovane Thor. Non ci sono informazioni se il progetto dei Marvel Studios sia un film o una serie TV, ma potenzialmente spostare l'attenzione su una versione giovane di Thor potrebbe significare che il Dio del Tuono di Chris Hemworthy potrebbe effettivamente ritirare il personaggio dopo il prossimo crossover.

Thor 5 è in via di sviluppo alla Disney Pictures e ai Marvel Studios. Il film non sarà diretto da Taika Waititi ma al momento Gareth Edwards (Jurassic World: Rebirth, Godzilla, Star Wars: Rogue One) e Sam Hargreave (Tyler Rake 1 e 2) sono i favoriti per la regia Vai su Facebook

