Un miliardo di euro alle imprese lombarde | accordo tra Confcommercio Bergamo e Intesa Sanpaolo

Un miliardo di euro alle imprese lombarde: un nuovo accordo tra Confcommercio Bergamo e Intesa Sanpaolo apre strade di opportunità senza precedenti. Con linee di credito agevolato, commissioni POS azzerate sui micropagamenti nel 2025 e incentivi per digitalizzazione, sostenibilità e imprenditoria femminile, questa partnership rappresenta un impulso concreto alla crescita del territorio. Un’occasione imperdibile per rafforzare il tessuto imprenditoriale lombardo e guardare al futuro con fiducia.

L’INTESA. Prevede nuove linee di credito agevolato, azzeramento delle commissioni Pos sui micropagamenti per tutto il 2025 e misure per sostenere digitalizzazione, sostenibilità e imprenditoria femminile. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Un miliardo di euro alle imprese lombarde: accordo tra Confcommercio Bergamo e Intesa Sanpaolo

In questa notizia si parla di: intesa - miliardo - euro - imprese

Intesa Sanpaolo colloca con successo titolo Additional Tier 1 da 1 miliardo di euro - Intesa Sanpaolo ha con successo collocato un titolo Additional Tier 1 da 1 miliardo di euro, rafforzando la propria posizione di mercato.

Nuovo accordo tra Confindustria e @intesasanpaolo: 4,5 miliardi di euro alle #imprese del #FVG leggi il comunicato https://confindustria.ud.it/schede/scheda/25913… Vai su X

Nuovo accordo tra Confindustria e Intesa Sanpaolo: 2,5 miliardi di euro alle imprese calabresi per investimenti, innovazione e credito https://www.giornaledicalabria.it/nuovo-accordo-tra-confindustria-e-intesa-sanpaolo-25-miliardi-di-euro-alle-imprese-calabre Vai su Facebook

Un miliardo di euro alle imprese lombarde: accordo tra Confcommercio Bergamo e Intesa Sanpaolo; Confcommercio e Intesa Sanpaolo: un miliardo di nuovo credito per il terziario e agevolazioni sui Pos; Confindustria e Intesa Sanpaolo, 17 miliardi per la crescita e l’innovazione delle imprese toscane.

Un miliardo di euro alle imprese lombarde: accordo tra Confcommercio Bergamo e Intesa Sanpaolo - L’intesa si inserisce nel solco dell’accordo nazionale annunciato a febbraio tra Carlo Sangalli, presidente Confcommercio, e Stefano Barrese, responsabile Banca dei Territori, che rafforza una ... Scrive ecodibergamo.it

Confindustria-Intesa Sanpaolo, 17 miliardi per le imprese - Un accordo quadriennale da 17 miliardi di euro per le imprese del Piemonte, per rilanciare lo sviluppo del sistema produttivo e cogliere le opportunità di transizione 5. Secondo msn.com