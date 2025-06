Un look rinnovato per Staggia Senese

Un look rinnovato per Staggia Senese. Il cuore antico della città si prepara a risplendere con un nuovo volto, pronto ad accogliere residenti e visitatori. Domenica alle 19, l’inaugurazione di via Borgovecchio rivelerà il risultato di un investimento di 506mila euro finanziato dal PNRR, che ha trasformato questo angolo storico con una pavimentazione in pietra e interventi sul piano viabile. Un’opportunità per riscoprire il passato, rivisitato con attenzione al presente e al futuro.

Il cuore antico di Staggia Senese è pronto a presentarsi con un look rinnovato alla popolazione. In programma domenica alle 19 l’inaugurazione di via Borgovecchio nella versione riqualificata, in seguito ai lavori effettuati con un investimento di 506mila euro, finanziato con le risorse del Pnrr. Il suggestivo angolo del tempo che fu, ha conosciuto un intervento sul piano viabile che è stato rifatto con una pavimentazione in pietra e l’uso di materiali e arredi in armonia con il contesto circostante. Come si spiega dall’amministrazione comunale di Poggibonsi, i lavori hanno portato al rifacimento della rete fognaria e dei sottoservizi, anche in collaborazione con gli enti gestori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un look rinnovato per Staggia Senese

In questa notizia si parla di: look - rinnovato - staggia - senese

Boban netto: “Maignan va rinnovato. Spero che il Milan prenda …” - Zvonimir Boban, ex centrocampista e dirigente del Milan, ha condiviso le sue impressioni sul futuro della squadra in un'intervista.

Staggia Senese: disagio. Avvallamenti e buche. Compromessa la viabilità - la Nazione - Urge intervento rapido e risolutivo di manutenzione "Disagi per la mobilità in alcune strade di Staggia Senese". Segnala lanazione.it

Staggia Senese Rebus insoluto sul marciapiede - la Nazione - Sono circa 150 metri di marciapiede che, come testimoniato dal Comitato Civico Staggia, hanno bisogno di manutenzione straordinaria. Come scrive lanazione.it