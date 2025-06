Un impegno per il territorio e la città | Fratelli d’Italia Senigallia inaugura la nuova sede

Una nuova tappa di impegno e dedizione per il territorio di Senigallia: ieri, in via Marchetti 56, è stata ufficialmente inaugurata la nuova sede di Fratelli d’Italia. Un momento importante che rafforza il legame tra il partito e la comunità locale, sottolineando la volontà di lavorare insieme per un futuro migliore. Con entusiasmo e determinazione, Fratelli d’Italia promette di essere sempre al fianco dei cittadini, facendo della partecipazione il suo punto di forza.

SENIGALLIA - È stata inaugurata ieri la nuova sede di Fratelli d’Italia a Senigallia, in via Marchetti 56, nel centro storico della città. Al taglio del nastro ha partecipato l’europarlamentare Carlo Ciccioli, coordinatore provinciale del partito. Erano presenti, tra gli altri, il coordinatore. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

