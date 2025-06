Un Friedrich Merz moderato punta tutto sull’atmosfera al suo primo Consiglio europeo da cancelliere

Friedrich Merz, noto per elencare pubblicamente ai suoi omologhi europei tutte le cose che vorrebbe che facessero, ha scelto un tono decisamente più soft nel suo primo Consiglio europeo, dicendosi soddisfatto di quella che ha definito una “bella atmosfera”. Sorprendente, poi, il suo commento nel briefing notturno post-vertice: Merz ha ammesso di essere intervenuto “solo con qualche riserva” e di aver preso la parola soltanto verso la fine delle discussioni – un riassunto calzante di un debutto che, nel complesso, è apparso piuttosto poco incisivo. Nonostante i leader fossero divisi su sanzioni alla Russia e dazi commerciali, Merz ha evitato di prendere posizioni forti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Un Friedrich Merz moderato punta tutto sull’atmosfera al suo primo Consiglio europeo da cancelliere

