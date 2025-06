Un esperto di workwear vintage ci ha rivelato i suoi pezzi più rari

di riferimento per gli appassionati di workwear vintage. Con un occhio attento ai dettagli e una passione autentica, Gauthier rivela alcuni dei pezzi più esclusivi e rari della sua collezione, portando alla luce tesori nascosti che raccontano storie di epoche passate e stili senza tempo. Scopriamo insieme cosa rende questi capi così unici e desiderabili nel mondo del vintage di alta qualità.

Gauthier Borsarello è probabilmente conosciuto soprattutto come direttore creativo del marchio di moda parigino Fursac e come cofondatore e direttore creativo della rivista l’Etiquette, ma è anche un appassionato di abbigliamento vintage di altissimo livello. Frequentatore di negozi dell’usato fin da giovanissimo, l’abilità di Borsarello nel trovare splendidi e rari capi di abbigliamento pre-loved gli ha fatto guadagnare la reputazione di punto di riferimento per gli addetti ai lavori della moda — tra cui grandi nomi di marchi come Hermès e Bode — in cerca di ispirazione vintage fuori dal comune. 🔗 Leggi su Gqitalia.it