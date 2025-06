un dipinto e tre disegni di veronesi e radice alla pinacoteca di como

Una nuova e preziosa aggiunta arricchisce il patrimonio della Pinacoteca di Como: tre opere d’arte provenienti dalla collezione di Luciano Caramel, donate dagli eredi dello scomparso storico dell’arte. Tra queste spiccano un dipinto di Luigi Veronesi del 1937 e due disegni di Mario Radice del 1934, testimonianze di un periodo cruciale nell’arte italiana. Questa donazione celebra il rapporto tra artisti e storia, e promette di sorprendere gli appassionati.

Una nuova e importante donazione di opere d’arte è entrata a far parte del patrimonio della Pinacoteca di Como: provenienti dalla collezione di Luciano Caramel, sono state donate dagli eredi dello storico dell’arte scomparso nel 2022. Sono: Costruzione, tempera su cartoncino di Luigi Veronesi (1937), due disegni per gli interventi nella ex Casa del Fascio di Mario Radice, senza titolo (1934), grafite su carta e matita rossa su carta. Sempre di Mario Radice, Composizione G.R.U. 37, pastello su carta (1937-1938). L’opera di Veronesi è testimonianza del rapporto di amicizia e profonda corrispondenza critica che Caramel ha intrattenuto con l’artista dagli anni ’60 alla sua scomparsa nel 1998 ed è stata esposta nelle mostre organizzate da Caramel in Italia e in Germania. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it