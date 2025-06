Un corso dedicato all' intelligenza artificiale applicata al business

Se sei un imprenditore o un professionista del Friuli Venezia Giulia desideroso di innovare, questa è l’opportunità che cercavi. ENAIP Friuli Venezia Giulia e infoFactory S.r.l. hanno unito le forze per offrire il corso online “Scopri l’Intelligenza Artificiale applicata al business”. Un percorso pratico e coinvolgente per esplorare come l’AI può trasformare la tua attività e aprire nuove strade di crescita. Non perdere questa occasione di innovare!

Imprese e professionisti del Friuli Venezia Giulia avranno l'opportunità di avvicinarsi al mondo dell'Intelligenza Artificiale grazie a una nuova iniziativa formativa. ENAIP Friuli Venezia Giulia e infoFactory S.r.l. hanno unito le forze per presentare il corso online “Scopri l’Intelligenza. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

