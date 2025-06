Un Consiglio vuoto Europa appiattita su Stati uniti e Israele

L'Europa si mostra ancora una volta immobilista, troppo spesso allineata su Stati Uniti e Israele senza intraprendere decisioni autonome significative. Un Consiglio europeo che si limita a rimandare le questioni cruciali evidenzia la necessità di un cambiamento di rotta, per rafforzare la propria identità e influenza nel contesto internazionale. È tempo che l'Unione assuma una posizione più decisa e autonoma, per difendere i propri interessi e valori.

Un Consiglio europeo che non riesce a decidere praticamente nulla, piuttosto rimanda. Sulla difesa comune, si limita a registrare le decisioni prese all'Aja dal vertice Nato. Sull'accordo di associazione Ue-Israele,

