Un arresto per una rapina in un ufficio postale a Sala Consilina

Un arresto scuote Sala Consilina: un uomo di 37 anni di Teggiano è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di aver partecipato alla rapina presso l’ufficio postale principale dello scorso 29 aprile. Dopo un’indagine serrata, il gip di Lagonegro ha disposto i domiciliari per l’uomo, che ora si trova al centro di una delicata vicenda giudiziaria e di sicurezza. La ricostruzione dell’episodio continua a emergere, rivelando dettagli sorprendenti.

Un uomo di 37 anni originario di Teggiano, in provincia di Salerno, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver partecipato alla rapina messa a segno lo scorso 29 aprile dello scorso anno presso l'ufficio postale principale di Sala Consilina. L'uomo è stato messo ai domiciliari, come deciso dal gip di Lagonegro. Secondo la ricostruzione degli investigatori, più persone armate fecero irruzione nei locali postali, riuscendo a neutralizzare la guardia giurata presente e ad appropriarsi di due sacche contenenti una somma vicina ai 90mila euro. Il denaro fu poi abbandonato durante la fuga.

