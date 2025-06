Umbria Film Festival Montone torna a trasformarsi in un grande cinema a cielo aperto

Dal 1997, l’Umbria Film Festival di Montone incanta gli appassionati, trasformando il borgo in un palcoscenico cinematografico all’aperto di rara magia. Un appuntamento imperdibile che unisce cultura, arte e convivialità, attirando ogni anno registi, attori e spettatori da tutta Italia e oltre. Questa straordinaria tradizione continua a riunire comunità e appassionati sotto le stelle, rendendo Montone il cuore pulsante del cinema all’aperto: un’esperienza da non perdere.

Una magia che si rinnova di anno in anno dal 1997. Da quasi tre decadi, l'Umbria Film Festival si distingue come un evento culturale di riferimento in Italia e non solo. Ogni estate Montone si trasforma in un grande cinema a cielo aperto, ospitando anteprime e accogliendo registi e attori di fama. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it