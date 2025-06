Ulyana Nevzorova nella vetrina di Platea Plazzo Galeano

Immergetevi nell’universo vibrante di Ulyana Nevzorova, la talentuosa artista e attivista bielorussa che inaugura la sua prima mostra personale, Paperwork, presso Platea Palazzo Galeano a Lodi. Un’esposizione che invita a riflettere sulla memoria, la fragilità e i traumi collettivi attraverso corpi in movimento e storie profonde. Un appuntamento imperdibile per scoprire come l’arte possa diventare veicolo di riflessione e trasformazione.

Lodi, 27 giu. (askanews) - Corpi in movimento anche non per loro volontà, riflessione sulla memoria e sulla fragilità, vissuto individuale intrinsecamente legato ai traumi collettivi: Platea Palazzo Galeano presenta fino al 24 agosto 2025 Paperwork, la prima mostra personale dell'artista e attivista bielorussa Ulyana Nevzorova; secondo episodio di Nine Out Of Ten Movie Stars Make Me Cry a cura di Gabriella Rebello Kolandra, edizione 2025 del palinsesto espositivo ideato dall'associazione lodigiana. Ulyana Nevzorova è un'artista visiva e attivista nata a Minsk nel 2001 che dal 2021 vive e lavora ad Amburgo, in Germania perché, per la lotta contro il regime autoritario e repressivo bielorusso, ha dovuto lasciare la sua patria, come a suo tempo Caetano Veloso dalla cui canzone composta in esilio prende il nome il palinsesto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ulyana Nevzorova nella vetrina di Platea Plazzo Galeano

