Il countdown è iniziato: Ultimo torna con il suo tour negli stadi, un evento imperdibile che promette emozioni indimenticabili. Dal 29 giugno con tappe a Lignano Sabbiadoro, passando per Ancona, Milano, Roma, Messina e Bari, la musica dal vivo si trasforma in una vera e propria favola moderna. Con 9 date tutte sold out, “Ultimo Stadi 2025 – La favola continua” si prepara a conquistare il cuore dei fan. Non perdere l'occasione di vivere questa magia!

M ilano, 26 giu. (askanews) – Al via il tour di Ultimo negli stadi, 9 date tutte sold out. “Ultimo stadi 2025 – La favola continua” parte il 29 giugno con Lignano Sabbiadoro, passando da Ancona, Milano, Roma, Messina e Bari, dove calerà il sipario il 23 luglio 2025. Leggi anche › Ultimo: esce “La parte migliore di me”, il brano dedicato al figlio in arrivo La struttura dei live sarà di 65 metri di fronte palco per 24 metri di altezza. Una passerella di 30 metri di lunghezza riproduce la forma della chiave che il cantautore romano porta al collo, simbolo che lo accompagna sin dagli esordi. A far da sfondo, una superficie led da oltre 900 metri quadrati, arricchita da oltre 600 lampadine. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - "Ultimo stadi 2025 - La favola continua" parte il 29 giugno con Lignano Sabbiadoro, passando da Ancona, Milano, Roma, Messina e Bari.

