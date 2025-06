Ultimo al via il tour negli stadi | i segreti del palco e della chiave

Il tour negli stadi di Ultimo prende il via con entusiasmo e spettacolo, portando la magia dal palco ai cuori dei suoi fan. Con nove date tutte sold out e una scenografia spettacolare, l’artista romano si prepara a sorprendere ancora una volta. La chiave, simbolo del suo viaggio musicale, si rivela protagonista di uno show indimenticabile. Scopriamo insieme i segreti di questa straordinaria tournée che promette emozioni a non finire.

(askanews) – Al via il tour di Ultimo negli stadi, 9 date tutte sold out. Ultimo stadi 2025 – La favola continua parte il 29 giugno con Lignano Sabbiadoro, passando da Ancona, Milano, Roma, Messina e Bari, dove calerĂ il sipario il 23 luglio 2025. La struttura dei live sarĂ di 65 metri di fronte palco per 24 metri di altezza. Una passerella di 30 metri di lunghezza riproduce la forma della chiave che il cantautore romano porta al collo, simbolo che lo accompagna sin dagli esordi. A far da sfondo, una superficie led da oltre 900 metri quadrati, arricchita da oltre 600 lampadine. Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Ultimo, al via il tour negli stadi: i segreti del palco e della “chiave”

