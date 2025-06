Ultimissime Juve LIVE | si accelera per David e Sancho piovono conferme sul futuro di Weah e Mbangula

Se sei un tifoso juventino, non puoi perderti le ultime notizie in tempo reale sulla tua squadra del cuore. Dalle trattative più calde come David e Sancho, alle conferme sul futuro di Weah e Mbangula, c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Restate con noi per essere aggiornati su tutte le novità di casa Juventus, perché il mercato e le strategie bianconere sono in continua evoluzione. Ecco cosa ci riserva il giorno...

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 27 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 26 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 25 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 24 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 23 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 22 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 21 giugno 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: si accelera per David e Sancho, piovono conferme sul futuro di Weah e Mbangula

In questa notizia si parla di: juve - ultimissime - accelera - david

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino - Ultimissime Juve LIVE: resta connesso per le notizie più fresche in tempo reale sulla Juventus! Dalla conclusione del campionato di Kalulu all'annuncio del nuovo sponsor, le parole di Scanavino e molto altro.

David Juve, l'attaccante vuole solo i bianconeri! Ultime; Mercato Juventus, Sportmediaset rivela: «Accordo per David»; Dal Belgio – Distanza tra la Juve e David. Il Napoli accelera: quando si può chiudere.

Jonathan David, la Juventus accelera: intesa vicina - La Juventus è vicina all’ingaggio di Jonathan David a parametro zero: intesa vicina, restano da definire solo le commissioni. Segnala europacalcio.it

Juve, il mercato decolla: David più due cessioni. Comolli al lavoro, cosa manca per il sì - C’è l’ok di massima del canadese: guadagnerà 6 milioni più 2 di bonus ... Secondo corrieredellosport.it