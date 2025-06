Ufficio postale inagibile a Valenzano attivata sede provvisoria per il pagamento delle pensioni

A Valenzano, l'ufficio postale inagibile a causa di un grave episodio di vandalismo, si trasforma temporaneamente in una sede provvisoria per garantire il pagamento delle pensioni. Posti al servizio della comunità , questi spazi emergono come testimonianza di resilienza e dedizione. La soluzione temporanea assicura che le esigenze dei cittadini siano soddisfatte senza interruzioni, dimostrando che anche nei momenti difficili, l’assistenza non si ferma.

La sede, posizionata nella cittadina in provincia di Bari, è attualmente inagibile in seguito all'assalto allo sportello bancomat avvenuto lo scorso 11 maggio. Poste Italiane comunica che nei giorni 1, 2 e 3 luglio, in occasione del pagamento delle pensioni del mese, sarà operativa una sede. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Ufficio postale inagibile a Valenzano, attivata sede provvisoria per il pagamento delle pensioni

