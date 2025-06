Ufficio postale chiuso a Bovino | predisposta sede mobile in via Leggieri

Buone notizie per gli abitanti di Bovino: l'ufficio postale, recentemente chiuso per lavori del progetto Polis, sarà presto sostituito da una sede mobile in via Leggieri. Questa iniziativa garantisce un servizio più rapido e accessibile, evitando spostamenti a Deliceto. La comunità potrà contare su soluzioni pratiche e innovative per restare connessa. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e orari di apertura!

Buone notizie per gli abitanti di Bovino, dove l'ufficio postale rimarrà chiuso per oltre un mese a causa dei lavori di realizzazione del progetto Polis. La clientela del comune dei Monti Dauni non dovrà più recarsi presso l'ufficio postale di Deliceto, come inizialmente disposto da Poste. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

