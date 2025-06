Ufficiali i nuovi Xiaomi Watch S4 41 mm Smart Band 10 Open Earphones Pro e AI Glasses

Xiaomi svela una gamma di dispositivi all'avanguardia che promettono di rivoluzionare il nostro modo di vivere e comunicare. Dai sofisticati smartwatch agli auricolari open ear, fino agli innovativi smart glasses con intelligenza artificiale: ogni prodotto è progettato per unire stile, funzionalità e tecnologia avanzata. Scopriamo insieme le caratteristiche di questi nuovi gadget, pronti a conquistare il mercato e a migliorare la tua quotidianità .

Xiaomi ha annunciato in Cina quattro nuovi dispositivi indossabili: Watch S4 41mm, Smart Band 10, Open Earphones Pro e AI Glasses.

