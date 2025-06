Ufficiale | Manuel Iori è il nuovo allenatore del Cittadella

Certe storie non finiscono, si trasformano e continuano a vivere nel cuore di chi le ha vissute. È il caso di Manuel Iori, il cuore pulsante del Cittadella, che dopo un giro immenso torna a casa come nuovo allenatore. La sua esperienza e passione sono la promessa di un futuro brillante per la squadra: dal 1º luglio 2025, il ritorno di un simbolo che farà sognare i tifosi granata.

Certe storie non finiscono. Fanno solo un giro immenso e poi ritornano. Come certi amori, senza abusare troppo di Antonello Venditti. Dopo 339 battaglie con la maglia granata – nessuno come lui – Manuel Iori torna a casa. Dal 1º luglio 2025 sarà lui il nuovo allenatore del Cittadella. Varesino. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: iori - manuel - allenatore - cittadella

Casertana FC: fiducia confermata a Manuel Iori, il comunicato ufficiale - In un clima di incertezza e voci di mercato, la Casertana FC ha deciso di fare chiarezza, confermando la fiducia nel proprio allenatore.

L'ex allenatore parla dello scudetto col #Napoli e dello stadio di #Padova che, dice, ... #euganeo #CalcioPadova @fanpiùattivi Vai su Facebook

MANUEL IORI NUOVO ALLENATORE DEL CITTADELLA; Ora è ufficiale: Manuel Iori è il nuovo allenatore del Cittadella; Cittadella, Manuel Iori nuovo allenatore granata: la nota del club.

UFFICIALE Tutto confermato, Iori è il nuovo allenatore del Cittadella - Confermata anche questa anticipazione, il Cittadella aveva scelto più di un mese fa il suo nuovo allenatore (leggi qui la nostra news). Da padovasport.tv

Iori rescinde con la Casertana, Cittadella ad un passo: ufficialità prima del week end? - L'ex leggenda granata pronto a sbarcare al Tombolato dopo l'interruzione consensuale con la società campana del patron D'Agostino ... Scrive padovaoggi.it