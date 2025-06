Ufficiale il rinnovo di Alex Meret con la Ssc Napoli

Il talento tra i pali si conferma: Alex Meret rinnova ufficialmente con la SSC Napoli fino al 2027. Dopo una lunga e appassionata trattativa, il portiere 28enne continuerà a difendere i colori azzurri, rafforzando ancora di più il progetto ambizioso del club campano. Questo rinnovo rappresenta un passo fondamentale per il futuro della squadra e per i tifosi che potranno continuare a godersi le sue parate straordinarie.

Milan su Alex Meret: duello di mercato con Inter e Arsenal per il portiere del Napoli - Il Milan sta puntando su Alex Meret, portiere titolare del Napoli, nel tentativo di assicurarsi un rinforzo in vista della prossima stagione.

Il Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive di Alex Meret fino al 30 giugno 2027.

Alex Meret e il Napoli andranno avanti insieme, come annunciato dallo stesso club in un comunicato in cui annuncia il prolungamento del 28enne portiere friulano (nato a Udine e classe 1997)