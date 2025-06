Uefa Regions’ cup San Marino va ko ed è tagliato fuori

La Nazionale di San Marino si ferma ai quarti di finale della Uefa Regions’ Cup, sconfitta di misura dall’Aragon. Una battuta d’arresto che interrompe il sogno dei biancazzurri di raggiungere la fase decisiva del torneo, lasciando spazio agli spagnoli pronti a sfidare Vojvodina in una partita che promette spettacolo. Un risultato che evidenzia quanto sia difficile emergere a questi livelli, ma anche la determinazione e il coraggio di questa giovane nazionale.

