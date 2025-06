Ue Urso incontra Tzitzikostas Piena sintonia su politica industriale

In un incontro a Palazzo Piacentini, il ministro Adolfo Urso e il commissario europeo Apostolos Tzitzikostas hanno confermato una sintonia totale su temi cruciali come il Piano europeo per l’automotive, la transizione industriale e il supporto alla cantieristica navale. Due leader uniti dalla visione di un futuro sostenibile e competitivo per l’Italia e l’Europa. Un passo importante verso una cooperazione sempre più forte e strategica.

ROMA (ITALPRESS) – L’attuazione del Piano europeo per l’automotive, le risorse finanziarie comuni per accompagnare la transizione del settore, le sfide e le politiche di sostegno per l’industria della cantieristica navale: questi i temi al centro dell’incontro che si è tenuto a Palazzo Piacentini tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, e il commissario europeo per i Trasporti e il Turismo sostenibile, Apostolos Tzitzikostas, in occasione della sua prima visita ufficiale in Italia quale membro della Commissione UE. Nel corso del confronto odierno – il terzo in pochi mesi tra Urso e Tzitzikostas – il ministro ha ribadito l’impegno dell’Italia per l’attuazione, all’interno del quadro normativo in vigore, del principio della piena neutralità tecnologica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

