UE prorogate le sanzioni contro la Russia

Durante il vertice europeo, i leader dell’UE hanno deciso di prorogare per altri sei mesi le sanzioni contro la Russia, superando le preoccupazioni ungheresi. Questa decisione rafforza la posizione dell’Unione nella gestione del conflitto in Ucraina e sottolinea l’impegno collettivo nel sostenere la pace e la stabilità regionale. La proroga rappresenta un segnale forte di unità europea, dimostrando che le misure rimarranno in vigore fino a…

I 27 leader dell’Ue hanno concordato di prorogare per altri sei mesi le sanzioni contro la Russia, superando i timori che l’Ungheria potesse lasciar scadere le misure. Lo fanno sapere alcuni funzionari europei. La decisione presa durante il vertice significa che le sanzioni dell’Ue contro la guerra in Ucraina, tra cui il congelamento di oltre. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - UE, prorogate le sanzioni “contro la Russia”

