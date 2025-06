Ue Geometri | In Italia raggiunti più di metà obiettivi Dir case Green ecco come centrarli

(Adnkronos) – L’Italia ha già percorso più di metà del cammino verso gli obiettivi della Direttiva Case Green per il 2030 e la sfida della transizione energetica nel settore edilizio non è impossibile per il nostro Paese. È quanto emerge dallo studio 'La via italiana alla Direttiva Case Green', realizzato dal centro studi di Fondazione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

