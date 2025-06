Ue accordo a 26 sull’Ucraina Resta nodo spesa difesa

Al vertice del Consiglio dell'Unione Europea, si delineano tensioni e divergenze su temi cruciali. L'opposizione di Viktor Orban sull'ingresso dell'Ucraina nell'UE evidenzia le fragilità delle tensioni geopolitiche, mentre il dibattito sull'accordo Ue-Israele e la sua possibile sospensione riflette ancora l'incertezza tra gli Stati membri. In questo scenario complesso, il futuro delle politiche europee rimane incerto, lasciando aperte molte domande sul cammino da intraprendere.

(Adnkronos) – Conclusioni a 26 sull'Ucraina, per l'opposizione dell'Ungheria di Viktor Orban, secondo il quale l'adesione di Kiev all'Ue "ci trascinerebbe in guerra". Sull'accordo di associazione Ue-Israele e la sua eventuale sospensione per la violazione dell'articolo 2, gli Stati membri restano divisi e continueranno a discutere: appuntamento rimandato al prossimo Consiglio Affari Esteri.

