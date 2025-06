Udinese Okoye deferito per illecito sportivo | rischia quattro anni

L’udinese Okoye si trova al centro di un vortice di polemiche: deferito per illecito sportivo, rischia fino a quattro anni di squalifica. Il portiere bianconero è indagato dalla Procura di Udine, accusato di aver scommesso sulla sua stessa ammonizione. Questa vicenda scuote il calcio italiano, sollevando dubbi sulla trasparenza e l’integrità del nostro sport. La prima decisione della Procura federale potrebbe segnare un nuovo capitolo nella lotta contro il doping e le frodi sportive.

