Udine | Cinema all’aperto nel Giardino Loris Fortuna

Come l’agente McClane di Bruce Willis, le tradizioni sono dure a morire. Non c’è moda che tenga. Non c’è terremoto sociale che tenga. E la tradizione estiva del cinema all’aperto, fortunatamente, è una delle più solide. Un felice rito collettivo che si rinnova appena cala il sipario sulla primavera e le temperature cominciano a salire. Siete pronti? Il grande schermo del Giardino Loris Fortuna si riaccenderà oggi, mercoledì 25 giugno, facendo poi buona compagnia agli udinesi fino alla fine di agosto! Primissime visioni, cult, eventi, blockbuster: ogni sera un film diverso, sotto il segno del Comune di Udine (per il cartellone di UdinEstate 2025 ) e del CECVisionario con la partnership di Despar Nord. 🔗 Leggi su Udine20.it