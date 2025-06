Ucraina via libera Ue a rinnovo sanzioni Russia Ma non c’è accordo su 18esimo pacchetto

L'Unione Europea ha dato il via libera al rinnovo delle sanzioni contro la Russia, mantenendo la pressione sulla crisi in Ucraina. Dopo intense trattative, i leader europei hanno deciso di estendere le misure per altri sei mesi, fino a gennaio 2026, rafforzando il loro impegno diplomatico. Tuttavia, resta aperto il discorso sull'accordo per il 18esimo pacchetto di sanzioni, che potrebbe segnare un nuovo capitolo nelle relazioni internazionali.

(Adnkronos) – I rappresentanti degli Stati membri dell'Ue hanno formalizzato il rinnovo delle sanzioni settoriali contro la Russia per la guerra in Ucraina, concordato la notte scorsa al termine del Consiglio Europeo. Lo riferiscono fonti diplomatiche. Le sanzioni vengono rinnovate per sei mesi, a decorrere dalla data di scadenza, cioè fino al 31 gennaio 2026. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: sanzioni - ucraina - rinnovo - russia

Ucraina, l'ultima apertura di Trump il mediatore: il tycoon a Istanbul per mettere all'angolo Putin. Le sanzioni sul tavolo - L'ultima mossa di Trump come mediatore potrebbe cambiare le sorti del conflitto ucraino. A Istanbul, il tycoon si prepara a mettere all'angolo Putin, con le sanzioni sul tavolo.

Guerra Ucraina news oggi: nuovi raid della Russia, Ue proroga sanzioni a Mosca; Orbán si sfila, l’Ue rinnova i 17 pacchetti di sanzioni alla Russia per altri sei mesi; Ucraina, via libera Ue a rinnovo sanzioni Russia. Manca l’accordo su 18 esimo pacchetto.

Ucraina, Ue rinnova sanzioni Russia. Ma non c'è accordo su 18esimo pacchetto - I rappresentanti degli Stati membri dell' Ue hanno formalizzato il rinnovo delle sanzioni settoriali contro la Russia per la guerra in Ucraina, concordato la notte scorsa al termine del Consiglio ... msn.com scrive

Ucraina, via libera Ue a rinnovo sanzioni Russia. Manca l’accordo su 18 esimo pacchetto - Fonti diplomatiche riferiscono che i 27 rappresentanti degli Stati membri dell'Ue hanno formalizzato il rinnovo delle sanzioni settoriali contro la ... Come scrive ecovicentino.it