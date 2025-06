Ucraina Putin | Russia pronta a nuovi colloqui di pace a Istanbul Vogliamo ridurre le spese per la difesa

La Russia si apre a nuovi colloqui di pace con l'Ucraina, annunciando la disponibilità a riprendere i negoziati a Istanbul dopo una fase di attuazione degli accordi precedenti. Vladimir Putin ha sottolineato l’importanza del dialogo, in un contesto di crescente desiderio di ridurre le spese militari e di trovare soluzioni diplomatiche durature. La volontà di riaprire i negoziati rappresenta un passo fondamentale verso la stabilità nella regione, lasciando presagire un possibile nuovo capitolo di pace.

La Russia è pronta a partecipare a un nuovo round di colloqui con l'Ucraina a Istanbul. Lo ha detto Vladimir Putin durante una conferenza stampa a Misnk, in Bielorussia. "Abbiamo concordato che, dopo il completamento di questa fase (di attuazione degli accordi raggiunti in precedenza a Istanbul, ndr ), terremo un terzo round di negoziati. In generale, siamo pronti", ha affermato. I diplomatici che hanno guidato le delegazioni russa e ucraina nelle due tornate di trattative svoltesi in Turchia "continuano a mantenere contatti diretti per telefono" tra loro, e attualmente "stanno discutendo di quando si terrà la prossima tornata", ha detto il presidente russo, aggiungendo che nel terzo incontro dovranno essere discussi i memoranda presentati da ciascuna delle parti per una soluzione pacifica del conflitto.

