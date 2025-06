Ucraina Putin | Incontro con Trump possibile ma deve essere preparato

Il possibile incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump sull'Ucraina apre nuovi scenari nelle relazioni internazionali. Il leader russo sottolinea l’importanza di una preparazione accurata, auspicando un progresso significativo nella cooperazione tra Russia e Stati Uniti. Un dialogo che potrebbe segnare una svolta, ma che richiede attenzione e strategia. La strada verso una maggiore collaborazione è ancora tutta da tracciare: tutto dipende dai prossimi sviluppi e dai risultati di questi incontri cruciali.

Vladimir Putin apre a un incontro con il presidente Usa Donald Trump sull ‘Ucraina. “Io, come lui (Trump, ndr), credo che tali incontri debbano essere preparati e, sulla base dei risultati, dovremmo raggiungere nuovi livelli di cooperazione”, ha dichiarato il capo del Cremlino. – “In generale, grazie al presidente Trump, le relazioni tra Russia e Stati Uniti stanno iniziando a livellarsi in qualche modo. Non è stato ancora deciso tutto nell’ambito delle relazioni diplomatiche, ma i primi passi sono stati compiuti. Stiamo andando avanti”, ha aggiunto il presidente russo che poi ha definito il leader della Casa Bianca “un uomo coraggioso” che “si sta sinceramente impegnando per risolvere la questione” del conflitto in Ucraina. 🔗 Leggi su Lapresse.it