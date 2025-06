Ucraina Putin elogia Trump | È coraggioso cerca davvero di risolvere il conflitto con Kiev

In un sorprendente gesto di apertura, Vladimir Putin ha elogiato Donald Trump, definendolo un uomo coraggioso e sincero nel suo impegno per risolvere il conflitto tra Russia e Ucraina. La dichiarazione del presidente russo evidenzia un cambiamento inatteso nelle dinamiche internazionali, alimentando speculazioni sulle future mosse diplomatiche. Un passo che potrebbe riaccendere le speranze di una risoluzione pacifica, oppure complicare ulteriormente gli equilibri geopolitici già instabili.

(Adnkronos)