Ucraina | l’Ue approva il rinnovo delle sanzioni contro la Russia

In un silenzio quasi assordante, l'Unione Europea ha deciso di prorogare le sanzioni contro la Russia, confermando la sua fermezza in un momento cruciale. La decisione, approvata senza grandi clamori, riflette la volontà collettiva di mantenere alta la pressione e cercare una soluzione duratura al conflitto. Ma cosa significherà davvero questa proroga per il futuro della regione?

La proroga è passata nel silenzio totale L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Ucraina: l’Ue approva il rinnovo delle sanzioni contro la Russia

In questa notizia si parla di: ucraina - approva - rinnovo - sanzioni

Ucraina, Ue approva nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Macron: armi nucleari francesi nei paesi alleati a tre condizioni - L'Unione Europea ha varato il 17esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, puntando a ostacolare l'uso delle petroliere "fantasma".

Guerra Ucraina news oggi: nuovi raid della Russia, Ue proroga sanzioni a Mosca; Ucraina, via libera Ue a rinnovo sanzioni Russia. Manca l’accordo su 18 esimo pacchetto; L’UE approva il rinnovo delle sanzioni contro personalità russe, ma cede alle pressioni dell'Ungheria.

Ucraina, via libera Ue a rinnovo sanzioni Russia. Manca l’accordo su 18 esimo pacchetto - Fonti diplomatiche riferiscono che i 27 rappresentanti degli Stati membri dell'Ue hanno formalizzato il rinnovo delle sanzioni settoriali contro la ... Si legge su ecovicentino.it

Ucraina, via libera Ue a rinnovo sanzioni Russia. Ma non c'è accordo su 18esimo pacchetto - I rappresentanti degli Stati membri dell'Ue hanno formalizzato il rinnovo delle sanzioni settoriali contro la Russia per la guerra in Ucraina, concordato la notte scorsa al termine del C ... msn.com scrive