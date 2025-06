Ucraina | attacco di droni e incendi a Zaporizhzhia

La tensione in Ucraina non si placa: un'altra notte segnata da attacchi di droni e incendi a Zaporizhzhia, testimonianza della persistenza del conflitto. Mentre le città cercano di resistere, la lotta continua, lasciando il Paese nel caos e nell'incertezza. La situazione richiede attenzione e solidarietà internazionale. Per aggiornamenti dettagliati, continuate a seguirci.

La guerra non si ferma in Ucraina. Altra notte di paura in diverse città del paese. Droni russi colpiscono Zaporizhzhya. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina: attacco di droni e incendi a Zaporizhzhia

In questa notizia si parla di: ucraina - droni - attacco - incendi

Ucraina, attesa per vertice turco. Sul campo droni e morti - In Ucraina, l'attesa per il vertice turco tra Russia e Ucraina si fa palpabile, con speranze di una tregua.

Attacco coin droni su larga scala. Nella città ucraina scoppiati diversi incendi Vai su Facebook

Un #bombardamento compiuto con l'utilizzo di droni ha causato danni a diverse strutture non residenziali. Non ci sono feriti Vai su X

Ucraina: attacco di droni e incendi a Zaporizhzhia; Ok dell’Ue, sanzioni a Mosca prorogate al 31 gennaio 2026; Ucraina, incendi a Zaporizhzhia dopo un attacco russo.

Kiev, incendi a Zaporizhzhia dopo raid russo. Mosca distrugge 39 droni ucraini - Dopo un attacco notturno condotto con droni da parte della Russia, a Zaporizhzhia, in Ucraina, sono scoppiati incendi e sono stati danneggiati edifici non resi ... Lo riporta ilsole24ore.com

Ucraina, incendi a Zaporizhzhia dopo un attacco russo - La città di Zaporizhzhia è stata colpita da un attacco russo con droni che ha provocato incendi e danneggiato diverse strutture ... Riporta interris.it