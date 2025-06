Uccise l’amante della moglie e la figlia 16enne | condanna all' ergastolo per Taulant Malaj

Una vicenda scioccante scuote la provincia di Foggia: Taulant Malaj, il panettiere albanese di 47 anni, condannato all'ergastolo con isolamento diurno per aver ucciso l’amante della moglie e la loro figlia 16enne. La sentenza, emessa dalla Corte d’Assise, riflette la drammaticità di un'immane tragedia che ha sconvolto una comunità intera. La giustizia ha tracciato un monito forte contro la violenza e il dolore inimmaginabile di questa tragica vicenda.

Ergastolo con isolamento diurno di 1 anno e 6 mesi: è questa la condanna inflitta dalla Corte d’Assise di Foggia a carico di Taulant Malaj, il panettiere albanese di 47 anni, accusato di duplice omicidio volontario e tentato omicidio pluriaggravati. L'uomo è ritenuto il responsabile della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

