Uccise a coltellate la famiglia a Paderno Dugnano Il pm dei minorenni chiede 20 anni

Una tragedia sconvolgente scuote Paderno Dugnano: un giovane di 17 anni è accusato di aver ucciso la famiglia con coltellate nella notte tra agosto e settembre. La procura dei minorenni di Milano chiede ora 20 anni di reclusione. Un caso che ha scioccato l’intera comunità, sollevando numerosi interrogativi sulle cause e le responsabilità di questa drammatica vicenda. Rimaniamo in attesa degli sviluppi processuali per capire come si evolverà questa dolorosa storia.

La procura dei minorenni di Milano ha chiesto 20 anni di reclusione per il giovane che, quando aveva 17 anni, nella notte tra il 31 agosto e il 1° settembre 2024 uccise la madre, il padre e il fratello di 12 anni nella villetta di famiglia a Paderno Dugnano (Milano), accoltellandoli poche ore. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

