Tv arriva Andrea Moda Formula-La Scuderia Più Folle Di Sempre

Roma, 27 giu. (askanews) – La più incredibile, sgangherata e divertente avventura nella Formula 1 arriva per la prima volta in chiaro: lunedì 30 giugno 2025, alle ore 22.15 su MotorTrend (canale 59 DTT) va in onda il docufilm “Andrea Moda Formula – La scuderia più folle di sempre” per raccontare a oltre 30 anni di distanza il team peggiore di tutti i tempi nella storia del Motorsport, capitanato dall’imprenditore marchigiano di calzature Andrea Sassetti. Da una fabbrica di scarpe in provincia di Fermo alla ribalta del mondo delle corse, dove il team riuscì a essere competitivo soltanto durante l’epico Gran Premio di Montecarlo del 1992, grazie soprattutto al pilota brasiliano Moreno, fino all’arresto durante il GP del Belgio macchinato da Bernie Ecclestone, stanco delle continue figuracce del team italiano: la parabola breve ma intensa di Andrea Sassetti e della sua scuderia rappresentano il più straordinario e divertente fallimento nella Formula 1, dove ha lasciato un segno indelebile diventando una leggenda per i fan, che la considerano più un piccolo “miracolo motoristico” irripetibile che un esempio negativo dello sport. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

