Tuttosport – Inimmaginabile Sono andato via perché…

Il calcio è nel suo DNA fin da bambino, un sogno coltivato tra ricordi vividi e primi tiri in porta. Soulé, giovane promessa del calciomercato, ci svela le sue radici argentine e quei momenti che hanno plasmato la sua passione precoce. Dalla spiaggia alle prime esultanze, ogni passo racconta di un talento nato per brillare. Scopriamo insieme il percorso di un talento che ha già conquistato il cuore degli appassionati.

2025-06-26 19:36:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di TS: Soulé, i primi ricordi con il calcio in Argentina. Spazio quindi ai suoi primi ricordi nel mondo del calcio: “Beh, mio papà mi raccontava che da piccolissimo prendevo la palla e la portavo sempre con me anche al mare. Mio papà è un grande tifoso di calcio. Ricordo che a 3-4 anni volevo già andare a provare a giocare, ma ero troppo piccolo. A 4 anni e qualcosa ho iniziato a giocare in un club di quartiere, l’ Argentino del Sur, un club di calcio a 5, e poi sono passato al Kimberley dove ho giocato qualche anno fino al calcio a 11. 🔗 Leggi su Justcalcio.com