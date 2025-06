Tutto sul Tour de France tra aneddoti e miti | al Brn Village Riccardo Magrini e Luca Gregorio

Se sei un appassionato di ciclismo o semplicemente curioso di scoprire i segreti e le storie più affascinanti del Tour de France, non perdere l'appuntamento imperdibile al Brn Village di Forlimpopoli! Mercoledì 2 luglio, Riccardo Magrini e Luca Gregorio ti guideranno in un viaggio tra aneddoti, miti e curiosità, rendendo questa serata un'occasione unica per vivere il mondo delle due ruote a 360 gradi. Le due...

Mercoledì 2 luglio al Brn Village di Forlimpopoli viene organizzata una serata per tutti gli appassionati di ciclismo. L'evento "Amaro del ciclista talk" è l'occasione per condividere aneddoti, storie e miti del ciclismo insieme ad esperti del settore come Riccardo Magrini e Luca Gregorio. Le due. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

